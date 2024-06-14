أعمال يوم عيد الأضحى.. مفاتيح الجنان للمسلم

عيد الأضحى يوم السرور والفرح عند المسلمين، إذ ينتظرون هذا اليوم من كل عام، للتهنئة والمحبة والمودة، وله فضل عظيم، لكن هناك بعض أعمال عيد الأضحى، التي قد تكون مفاتيح الجنان للمسلم إذا فعلها، كالصلاة والأضحية والتهنئة وتوطيد صلة الأرحام، لذلك يجب معرفة آداب هذه الأعمال، وهذا ما سنذكره في السطور التالية.

أعمال يوم عيد الأضحى

قال الشيخ باسم رية الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك بعض الأعمال المستحبة للمسلم يوم عيد الأضحى، ليحوز مفاتيح الجنان، منها أن يغتسل لأنها سنّة مؤكّدة، واتفق على ذلك مجموعة من العلماء، وبعد الاغتسال يذهب المسلم لأداء صلاة العيد، لكن يستحب له أن يؤخّر الإفطار في هذا لما بعد الصلاة، كما يستحب أن يفطر من لحم الأضحية، والخطوة الثالثة قراءة الدعوات المأثورة قبل الصلاة وبعدها، ومنها أن يدعو المسلم بقوله: «اللهُمَّ هذا يَومٌ مُبارَك، ثم يدعو ربه بما شاء».

مفاتيح الجنان في أعمال يوم العيد

أضاف الخطيب في تصريحات لـ«الوطن» أنه بعد هذه الأعمال في يوم عيد الأضحى، على المسلم أن يضحي إن كان نوى الأضحية في هذا اليوم، وهي سنّة مؤكدة، وبعد الأضحية يحرص المسلم أن يكبر بعد كل صلاة في هذه الأيام، بداية من ظهر يوم عيد الأضحى، حتى فجر الثالث عشر من ذي الحجة، هذا التكبير بالنسبة لمن كان في منى، أما باقي المسلمين في سائر الأرض، يكبرون عقب كل صلاة من الصلوات المفروضة، التي تبدأ من ظهر العيد، حتى فجر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

كيفية صلاة عيد الأضحى

ذكرت دار الإفتاء المصرية أن صلاة عيد الأضحى ركعتان، في الركعة الأولى يبدأ المصلي بـ7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر المصلي خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

صيغة التكبير بعد الصلاة

يسن للمسلم أن يبدأ التكبير قبل صلاة العيد، والتي يبدأ وقتها بعد شروق الشمس وارتفاعها مقدار رمح، ويسن له أن يقول «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».