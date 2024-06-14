قبل عيد الأضحى.. سعر كيلو الضأن قائم بالأسواق ومزارع الماشية اليوم

سجلت أسعار اللحوم الضأن قائم اليوم الجمعة 14-6-2024 نحو 210 جنيهات للكيلو في أسواق ومزارع الماشية، وفق المعلن من شعبة القصابين، فيما يتزايد الأقبال على شراء الأضاحي خلال هذه الأيام، بسبب الأضحية المرتبطة بعيد الأضحى الموافق يوم الأحد المقبل.

سعر كيلو الخرفان 2024

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم الضأن، وكذلك باقي الأضاحي في أسواق الماشية، حسب شعبة القصابين، وهي كالتالي:

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 170 و210 جنيهات.

- سعر الخروف يتراوح بين 8 حتى 12 ألف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و220 جنيهًا.

- سعر كيلو البقري الكبير القائم 155 جنيهًا.

- سعر كيلو الجاموس الصغير القائم 160 جنيهًا.

- سعر كيلو الجاموس الكبير القائم 150 جنيهًا.

- سعر كيلو البقري الصغير القائم 165 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي بين 280-330 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 270 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 240 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو السجق المستورد إلى 170 جنيهًا.

أسعار اللحوم

- أسعار اللحوم الكندوز اليوم وصلت إلى 360 جنيهًا للكيلو.

- أسعار كيلو كباب الحلة اليوم سجلت 340 جنيهًا.

- أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 300 حتى 320 جنيهًا للكيلو.