عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 في المغرب.. تعرف على أماكن وساحات الصلاة

موعد عطلة عيد الأضحى 2024 في المغرب وأماكن وساحات صلاة العيد، من الأمور التي تشغل بال المواطنين والمقيمين في الدولة العربية الشقيقة، التي يحل فيها العيد يوم الاثنين المقبل، على عكس المملكة العربية السعودية التي تحتفل بالأضحى يوم الأحد المقبل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 في المغرب وأماكن وساحات صلاة العيد، وفقًا للمعلن من وزارة الأوقاف المغربية، في السطور التالية:

عطلة عيد الأضحى 2024 في المغرب

وحسب وزارة العمل المغربية، فإن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 في المغرب، ستكون 3 أيام متواصلة، تبدأ من الإثنين 17 يونيو 2024، وتستمر حتى الأربعاء 19 من الشهر ذاته.

يذكر أن يوم الجمعة هو أحد أيام الدوام الرسمية للدولة العربية الشقيقة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، أي أن فترة العطلة تبدأ من السبت 15 يونيو، وتستمر حتى الأربعاء 19 من نفس الشهر.

أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى في المغرب

وأوضحت وزارة الأوقاف المغربية، أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، وهي كالآتي:

في الدار البيضاء، يكون مصلي عيد الأضحى في ساحة محمد الخامس ومسجد الحسن الثاني ومسجد القدس.

في مدينة مراكش، ترفع صلاة عيد الأضحى في ساحة الكتبية ومسجد الكتبية.

في مدينة فاس، يكون مصلي عيد الأضحى في ساحة النهضة ومسجد الكتبية.

في مدينة طنجة، يُصلى صلاة عيد الأضحى في ملعب طنجة الكبير ومسجد السلام.

في مدينة الرباط، تتم صلاة عيد الأضحى في ساحة محمد الخامس ومسجد حسان الثاني.

في مدينة وجدة، تكون صلاة عيد الأضحى في ساحة الاستقلال ومسجد الفاتح.