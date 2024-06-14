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«الأوقاف»: الواعظات سيشرفن على ساحات السيدات خلال صلاة عيد الأضحى

كتب:

محمد عزالدين
06:07 م | الجمعة 14 يونيو 2024
صلاة العيد

صلاة العيد

أعلن الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تشكيل غرفة عمليات مركزية للإشراف على غرف العمليات على مستوى الجمهورية، وكل مديرية لها غرفة عمليات على مدار الساعة، حتى الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، برئاسة مدير المديرية.

أضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه جرى تكليف المفتشين من الوزارة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة، وتجهيز 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن المساجد التي تقام بها الصلاة، وهناك مصلى للسيدات بالساحات والمساجد.

وأشار إلى أن هناك ربط على مدار الساعة، بين اللجنة الرئيسية المشكلة في ديوان الوزارة، واللجان الفرعية بالمديريات، لتهيئة أماكن الصلاة وتنظيفها، سواء في الساحة أو المساجد، لافتا إلى أن الواعظات سيشرفن على مصلى السيدات بالساحات لتنظيم صلاة العيد.

وأوضح أن الأئمة والمفتشين، يعرفون أن تكبيرات العيد بالصيغ المشهور عنها في مصر، وهي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم وتسليما كثيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله».

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بقلم محمد عزالدين