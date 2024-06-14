نجوى كرم تكشف غلاف أولى أغنيات الألبوم الجديد «تعا نقعد»

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، صورة غلاف الأغنية الأولى من أغنيات الألبوم الجديد، التي صورتها فيديو كليب بعنوان «تعا نقعد».

وأبدت «شمس الأغنية العربية» شوقها لطرح الأغنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إذ قالت عبر حساباتها المختلفة في منصات التواصل الاجتماعي، متحمسة لمخاطبة الجمهور بها قائلة: «تعا نقعد.. غنية بحبّا ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا».

ونشرت نجوى كرم كواليس تسجيل الأغنية في الاستوديو برفقة الموزع الموسيقي لأغنية «تعا نقعد» هادي شرارة، وهي من كلمات وألحان: عماد شمس الدين، كما صورت الأغنية في بيروت مع المخرج بيار خضرا.