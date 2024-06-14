الصور الأولى من كواليس تصوير «سيكو» لـ عصام عمر وطه دسوقي

نشر الفنان طه دسوقي الصور الأولى من تصوير فيلم «سيكو»، الذي يجمعه بالفنان عصام عمر، وهو الفيلم المقرر طرحه في نهاية عام 2024 في السينمات.

وكتب «دسوقي» عبر الصور التي نشرها على «فيسبوك»: «شكلها هتبقى فتحة خير إن شاء الله، توكلنا على الله بدء تصوير فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس».

يأتي هذا العمل لعصام عمر بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك حينما تقاسم البطولة مع الفنان أحمد داش في مسلسل «مسار إجباري»، والذي عُرض بالتزامن على قنوات الشركة المُتحدة.

تصعيد جيل جديد من شباب الفنانين

يأتي ذلك، ضمن خطة الشركة المُتحدة لتصعيد جيل جديد من شباب الفنانين، على جميع المستويات في التمثيل والإخراج والتأليف.

وتعليقًا على ذلك، قال عصام عمر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن «المتحدة» تلعب دورًا مهمًا في تصعيد الشباب وإعطائهم الفرص والمساحة لتقديم مواهبهم أمام الجمهور في الأعمال الفنية، وهو ما حدث معه في مسلسل «بالطو».