الطفلة «زينة رخا» موهبة فنية واعدة.. «صوت من الزمن الجميل»

استطاعت الطفلة زينة أسامة رخا، ابنة الـ11 عاما، أن تحجز مكانا لها وسط كبار الفن والغناء بصوتها الرائع المتميز، فهي موهبة استثنائية فريدة لأنها تمتلك خامة صوت تستطيع تطويعها فى كل ألوان الغناء، إلى جانب تعلمها الإيقاع على الطبلة، ويشاركها «سعيد أرتيست» فى كل المسابقات ويضمن لها المركز الأول، ورغم تفوقها الدراسى فى صفها السادس الابتدائي، فإنها تستطيع التوفيق بين الدراسة والغناء، وتحلم بأن تلتحق بكلية الفنون الجميلة.

بعشق النجاح

وتروي زينة رخا، لـ«الوطن» أنها بدأت الغناء في سن مبكرة بالأوبرا، وفازت في جميع المسابقات التى شاركت فيها، سواء بالأوبرا أو على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مضيفة: «فخورة بوالدي ووالدتي وهما مثلي الأعلى في النجاح ويشجعاني دائماً حتى أصبحت أعشق النجاح فنياً ودراسيا، وأدين بالفضل للفنان سعيد أرتيست الذى علمني العزف على الطبلة لأغني وأنا اتحكم في الإيقاع».

أعشق فيروز وورده

وأضافت الطفلة الموهوبة زينة، «أعشق الفنانة فيروز (صوت الجبل)، وأغني لها وكذلك الفنانات وردة وشادية وذكرى، وأتمنى أن أصبح مثلهن»، وعن أحلامها الدراسية قالت: إنها تتمنى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة كشقيقتها «ميار» التى تعيش في لندن، ولذلك تجتهد في دراستها لتحصل على مجموع عالي في جميع السنوات ، متابعة: «الفن موهبة أما الدراسة فهي المستقبل الحقيقي، وأعطي الوقت الأكبر للمذاكرة حتى أحافظ على تفوقي الدراسي».