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شركة أجنبية تلغي تعاقدها مع مطربة فلسطينية بسبب دعمها لغزة

كتب:

بسمة شطا
02:24 م | السبت 04 نوفمبر 2023
الفنانة نعمة

الفنانة نعمة

ألغت شركة أجنبية داعمة لدولة الاحتلال تعاقدها مع الفنانة الفلسطينية نعمة، تعسفا، بسبب موقف الأخيرة من العدوان على غزة، بحسب ما أعلنت الفنانة عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «إكس».

شركة أجنبية تلغى التعاقد مع مطربة فلسطينية

كتبت الفنانة نعمة على صفحتها قائلة: «بعد أن تم إلغاء تعاقدي من شركتي الجديدة، بسبب التحدث ضد احتلال وطني فلسطين، كنت أشعر بعدم الأمان، واقترحوا عليّ تهدئة المواقف المؤيدة للفلسطينيين، لم أتوقف، واصلت المضي قدما، لم يعد لدي ما أخسره وأنا سعيد للغاية لأنني لم أستسلم للضغوط».

وجاء ماحدث مع الفنانة نعمة بعدما شاركت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغنائها أغنية دعما لفلسطين تحت عنوان «we live in cities» والتي أعادت نشرها بيلا حديد .

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بقلم بسمة شطا