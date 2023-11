شركة أجنبية تلغي تعاقدها مع مطربة فلسطينية بسبب دعمها لغزة

ألغت شركة أجنبية داعمة لدولة الاحتلال تعاقدها مع الفنانة الفلسطينية نعمة، تعسفا، بسبب موقف الأخيرة من العدوان على غزة، بحسب ما أعلنت الفنانة عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «إكس».

كتبت الفنانة نعمة على صفحتها قائلة: «بعد أن تم إلغاء تعاقدي من شركتي الجديدة، بسبب التحدث ضد احتلال وطني فلسطين، كنت أشعر بعدم الأمان، واقترحوا عليّ تهدئة المواقف المؤيدة للفلسطينيين، لم أتوقف، واصلت المضي قدما، لم يعد لدي ما أخسره وأنا سعيد للغاية لأنني لم أستسلم للضغوط».

after being dropped by my new label for speaking up against the occupation of my homeland Palestine i was insecure. it was suggested to cooling down the pro-Palestinian posts. i didn’t stop. i kept going. i had nothing left to lose & i’m so happy i didn’t give into the pressure. https://t.co/cQRQE8UTRu