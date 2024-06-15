«البحوث الإسلامية» يوضح أفضل كلمات دعاء فجر يوم عرفة: احرص عليها

يستقبل المسلمون حول العالم اليوم الأعظم في العام بالصيام والدعاء، ودعاء فجر يوم عرفة من العبادات المستحبة، حيث تزداد فيه البركات والنفحات، وفيه استجابة للدعاء، لذلك يرغب المسلمون في استغلاله بالدعاء وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة.

دعاء فجر يوم عرفة

ودعاء فجر يوم عرفة فيه تقرب من الله سبحانه وتعالى، وذلك بحسب مجمع البحوث الإسلامية، الذي قال في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدعاء من العبادات المحببة إلى الله، ويستحب الدعاء في الأيام المباركة.

وفي دعاء فجر يوم عرفة، أوضح المجمع أن وقت الفجر من الأوقات الكريمة في اليوم، وفيه الكثير من الخير والبركة واحتمالية اكبر لاستجابة الدعاء، وتزداد بركة هذا التوقيت حين يكون فجر يوم من الأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كيوم عرفة المبارك، وبالتالي هو فرصة لكل عبد عليه استغلالاها لسؤال الله سبحانه وتعالى بكل ما يرغب.

دعاء فجر يوم عرفة المستحب

وأوضح المجمع، أن دعاء فجر يوم عرفة، مثله كمثل العديد من الأدعية، لم يرد له صيغة معينة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة على العبد الالتزام بها، بالتالي يمكن للعبد في هذا الوقت أن يحادث ربه بما يخطر على باله، وأن يسأله ما يشاء من خير الدنيا والآخرة.

ولفت لوجود بعض الأدعية التي من المستحب ترديدها ضمن دعاء فجر يوم عرفة، منها على سبيل المثال:

- ‏اللهم اجعل لنا فجر عرفه نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران

- اللهم في فجر عرفة اجعل لنا دعوه لاترد وهب لنا رزق لايعد

- اللهم في فجر عرفة ة اكتبنا ممن يمّنت كتابه و يسرت حسابه و عفوت عنه يارب العالمين

- اللهم في فجر هذا اليوم اكتب لنا الخير وإسعد قلوبنا وحقق لنا أمانينا واغفر لنا وأعتق رقابنا من النار