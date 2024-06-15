لا تفوت هذا الدعاء في يوم عرفة.. ردده بين العصر والمغرب وانتظر الاستجابة

الدعاء في يوم عرفة من العبادات التي لها فضل عظيم، ومستحب للمسلم الإكثار منها للتقرب إلى الله والفوز بغفران الذنوب والآثام والانضمام إلى صفوف المؤمنين يوم القيامة، حسب تأكيد الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز؛ لذا ومع بلوغ يوم عرفة والمشاعر الروحانية التي يعيشها المسلمون في جميع أنحاء العالم، يمكن الإشارة إلى أدعية دينية لترديدها بين العصر والمغرب في يوم عرفة ومن ثم انتظار الاستجابة بقلوب واثقة ثابتة.

فضل الدعاء في يوم عرفة

وعن أهمية وفضل الدعاء في يوم عرفة، قال «عبد المعز»، في مقطع فيديو نشره عبر تقنية الـ«REEL» في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أذكِّر نفسي وحضراتكم، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء.. أكرم حاجة وأعظم حاجة عند ربنا هي إنك ترفع إيدك وتدعي ربنا»، لافتًا إلى أن الدعاء في يوم عرفة من العبادات المستحبة، كونها تغفر الذنوب وتحقق الخير في الحياة الدنيا والآخرة.

لا تفوت هذا الدعاء في يوم عرفة

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن يوم عرفة يستحب فيه الإكثار من الأعمال الصالحة المختلفة منها الصلاة والصوم والذكر وترديد الأدعية الدينية، لافتة إلى أنه من المستحب للمسلم ترديد بعض الأدعية الدينية في يوم عرفة بين العصر والمغرب، على أن ينتظر الاستجابة بعدها بقلب ثابت مؤمن، ومنها دعاء: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

أدعية دينية في يوم عرفة

كما أنه هناك بعض الأدعية الدينية الأخرى التي يمكن للمسلم ترديدها في يوم عرفة، منها:

- «اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عندِكَ، وَارْحَمْنِي إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَغْفِرَةً تُصْلِحْ بِها شأني فِي الدَّارَيْنِ، وارْحَمْنِي أسْعَدُ بِهَا في الدَّارَيْنِ، وَتُبْ عليَّ تَوْبَةً نَصُوحاً لا أنْكُثها أبَداً، وألْزِمْنِي الاسْتِقَامَةِ لا أَزيغُ عَنْها أبَداً».

- «اللَّهُمَّ انْقُلْنِي مِنْ ذُلِّ المَعْصِيَةِ إلىٰ عِزَّ الطَّاعَةِ، وأغْنِنِي بحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ».

- «اللَّهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِي وَقَبْرِي وأعِذْنِي مِنَ الشَّرَّ كُلِّهِ، واجْمَعْ لي الخَيْرَ كُلَّهُ».

- «اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا».

- «اللهم إنا نسألك أنّ تفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك».

- «رب الحمد لك الحمد كما نقولُ وخيرًا مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي، وإليك مآبي وإليك تُراثي».

- «اللهم شفّع فيها نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً.- اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم، اللهم انزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.

- «اللهم اغفرْ لأرواحنا وموتانا»

- «اللهم ارجعْهم إلى أحسنِ ما كانوا فيهِ».

- «اللهم ارفعْ مكانتهم بين المهديين، واخلفْهم في ميراثهم بين الضالين، واحسبْهم معك يارب العالمين»- «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا نذوقِ الفتنةَ بعدهم».