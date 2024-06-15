«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي المصايف في رام الله كتب: منتصر سليمان 01:29 ص | السبت 15 يونيو 2024 رام الله _ صورة أرشيفية قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي المصايف في رام الله. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: دعاء لأهل فلسطين في يوم عرفة.. «اللهم انصرهم وارزقهم القوة والصبر» النائب علاء عابد يكتب: الرئيس السيسي.. مواقف تاريخية من أجل فلسطين دعاء لأهل فلسطين في يوم التروية.. «اللهم انصرهم وثبت أقدامهم» الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا بربريا على غزة ممثل المغرب بالمؤتمر الدولي: على استعداد تام لمواصلة دعم فلسطين فلسطين اخبار فلسطين رام الله غزة قطاع غزة بقلم منتصر سليمان