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«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي المصايف في رام الله

كتب:

منتصر سليمان
01:29 ص | السبت 15 يونيو 2024
رام الله _ صورة أرشيفية

رام الله _ صورة أرشيفية

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي المصايف في رام الله.

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