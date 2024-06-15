موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية
كتب:
كريم روماني
01:33 ص | السبت 15 يونيو 2024
صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، موضحة أن الصلاة في القاهرة الساعة 6:18 دقيقة ،وفي الإسكندرية 6:21 دقيقة، وفي بورسعيد 6:11 دقيقة، وفي السويس 6:14 دقيقة، وفي العريش 6:06 دقائق وفي الطور 6:13 دقيقة وفي دمنهور 6:19 دقيقة وفي طنطا الساعة 6:18 دقيقة وفي المنصورة 6:15 دقيقة وفي الزقازيق 6:16 دقيقة.
صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات الجمهورية
- الفيوم: 6:22 دقيقة
- بني سويف: 6:21 دقيقة
- المنيا: 6:25 دقيقة
- أسيوط: 6:26 دقيقة
- سوهاج: 6:25 دقيقة
- قنا: 6:22 دقيقة
- أسوان: 6:26 دقيقة
- مطروح: 6:31 دقيقة
- الغردقة: 6:15 دقيقة
استعدادات محافظة الجيزة لعيد الأضحى المبارك
- انتهت محافظة الجيزة من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الأضحى المبارك
- تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .
- إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين بمحافظة الجيزة
- تنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز
- التأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات
- تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للإستهلاك
- صرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة
- تداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى