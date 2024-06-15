أعلنت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، موضحة أن الصلاة في القاهرة الساعة 6:18 دقيقة ،وفي الإسكندرية 6:21 دقيقة، وفي بورسعيد 6:11 دقيقة، وفي السويس 6:14 دقيقة، وفي العريش 6:06 دقائق وفي الطور 6:13 دقيقة وفي دمنهور 6:19 دقيقة وفي طنطا الساعة 6:18 دقيقة وفي المنصورة 6:15 دقيقة وفي الزقازيق 6:16 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات الجمهورية

- الفيوم: 6:22 دقيقة

- بني سويف: 6:21 دقيقة

- المنيا: 6:25 دقيقة

- أسيوط: 6:26 دقيقة

- سوهاج: 6:25 دقيقة

- قنا: 6:22 دقيقة

- أسوان: 6:26 دقيقة

- مطروح: 6:31 دقيقة

- الغردقة: 6:15 دقيقة

استعدادات محافظة الجيزة لعيد الأضحى المبارك

- انتهت محافظة الجيزة من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الأضحى المبارك

- تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .

- إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين بمحافظة الجيزة

- تنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز

- التأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات

- تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للإستهلاك

- صرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة

- تداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى