أصالة تستعد لطرح ألبوم جديد بمناسبة عيد الأضحى

تستعد المطربة أصالة لطرح ألبوم جديد لجمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى 2024، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأغنيات بين المقسوم والدرامي والرومانسي، ومن المقرر الكشف عنه فى الساعات القليلة المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان «ثم أنا».

أصالة تستعد لطرح ألبومها الجديد

روجت الشركة المنتجة للألبوم، من خلال منشور عبر «إنستجرام»، قائلة: «قريبًا الألبوم الجديد لأيقونة الشرق أصالة».

آخر أغنيات أصالة

من الجدير بالذكر، أن آخر أغنيات أصالة أغنية «سبب فرحتي»، التى جمعتها مع المطرب أحمد سعد، وجرى طرحها على طريقة الديو، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث تخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة.