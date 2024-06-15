ناقد فني: «ولاد رزق 3» أفضل أفلام السلسلة

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بفيلم «ولاد رزق 3» بطولة عمرو يوسف وأحمد عز.

وكتب محمود عبدالشكور قائلا: ولاد رزق 3 القاضية أفضل أفلام السلسلة أكثر أفلام العيد إحكاما وظرفا وإبهارا، وهو أيضا أحد أفضل أفلام العام، بالإضافة إلى الفريق المعروف، والنجوم من الجزئين السابقين، فإن الاكتشافين المدهشين في الفيلم هما: على صبحي وأحمد الرافعي».

أبطال فيلم ولاد رزق

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 3» عدد كبير من الفنانين وهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان. الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.