كيفية استغلال يوم عرفة.. خطوات تجعلك تفوز بثواب اليوم

أوضح أزهري طريقة وكيفية استغلال يوم عرفة، حيث يُعد فرصة ذهبية للمسلمين لكسب الحسنات، وتتجلى أهمية هذا اليوم في أداء العديد من الأعمال الصالحة التي تعظم الأجر وتمحو الذنوب وهو فرصة لكل مسلم، سواء كان حاجا أو غير حاج حتى يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويحسن علاقته به.

كيفية استغلال يوم عرفة

وقال عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن كيفية استغلال يوم عرفة، أن هناك أكثر من طريقة يمكن بها للمسلم أن يفوز بثواب هذا اليوم الكريم.

وأوضح أن هناك بعض العبادات على المسلم الحرص عليها خلال هذا اليوم منها أن يؤدي صلاة العشاء مع أداء صلاة الوتر بعدها، متبوعة بقيام الليل بصلاة ركعتين.

وأشار إلى أنه يجدر أيضًا بالمسلم أن يخصص وقتاً لتلاوة القرآن الكريم وأذكار النوم، قبل أن يستعد للسحور بوجبة مبسطة تعكس سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كيفية استغلال يوم عرفة وما جاء في السنة

ولفت في حديثه عن كيفية استغلال يوم عرفة، إلى أنه مع اقتراب وقت الفجر، يُنصح بأداء صلاة الشروق في وقتها المحدد، والاستمرار في الذكر والتسبيح حتى طلوع الشمس، ومن الأمور التي ينبغي القيام بها في هذا اليوم الكريم هو كثرة التكبير والتهليل والتلبية والاستغفار، بالإضافة إلى التصدق وصلة الرحم.

وأكد أن الصيام في يوم عرفة من السنن المؤكدة، ويمكن لغير الحجاج الاستفادة من هذا الفضل الكبير الذي يعفي صاحبه من ذنوب سنة مضت وسنة قادمة، وأضاف: «فضل يوم عرفة ليس مقصورا على الحجاج فقط، بل يتجاوز ليشمل جميع المسلمين، ويتيح لهم الفرصة لتقديم الطاعات والتوبة».

واختتم حديثه عن كيفية استغلال يوم عرفة قائلا: «يوم عرفة فرصة لا تعوض لتعظيم الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، وينبغي لكل مسلم استثمار هذا اليوم بشكل يعكس الروح الحقيقية للعبادة والتوبة، مع الثقة الكاملة بقبول الله للدعاء والطاعات في هذا اليوم المبارك».