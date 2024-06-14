3 أشياء لتحقيق أكبر استفادة في يوم عرفة.. اعرفها

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية يوم عرفات غدا السبت، الذي اعتاد فيه المسلمون على إقامة الشعائر الدينية، وأبرزها الصيام، الذي يعد سنة مؤكدة لغير الحاج، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وحثَّ عليه، وهناك بعض الأعمال الأخرى، التي يمكن بفعلها الاستفادة من يوم عرفة.

الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تحدث في لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء dmc، عن كيفية تحقيق أكبر استفادة من يوم عرفة، مشيرًا إلى أهمية الصيام وصلة الرحم والذكر، وتكثيف الدعاء في الوقت من بعد صلاة العصر وحتى آذان المغرب.

نصائح للدعاء في يوم عرفة

وينصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدعاء في يوم عرفة يجب أن يفتح المسلم قلبه لربه، ويبدأ الدعاء ويختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

أدعية يوم عرفة المستحبة

ومن أدعية يوم عرفة المستحبة: اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ.

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك، ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك، ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا».