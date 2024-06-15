موعد أذان المغرب في يوم عرفة.. اعرف هتفطر الساعة كام حسب مدينتك

يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، إذ يكفر السنة الماضية والسنة التالية وفق الاحاديث النبوية، ويحرص ملايين الصائمين في مصر على معرفة موعد أذان المغرب في يوم عرفة، إذ تختلف مواعيد صلاة المغرب من محافظة لأخرى، لذا نستعرض موعد أذان المغرب يوم عرفة في المدن والمحافظات المصرية اليوم السبت 15-6-2024.

موعد أذان المغرب يوم عرفة

يختلف موعد أذان المغرب يوم عرفة، من محافظة لأخرى، حسب التوقيت المحلي والمحدد من الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

موعد أذان المغرب يوم وقفة عرفة بالمحافظات

موعد أذان المغرب يوم عرفة، الموافق التاسع من ذي الحجة، يأتي في المحافظات، كالتالي:

- موعد أذان المغرب في القاهرة: الساعة 7:58 مساء.

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية: الساعة 8:05 مساء.

- موعد أذان المغرب في طنطا: الساعة 8:00 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنصورة: الساعة 7:59 مساء.

موعد أذان المغرب في الزقازيق: 7:58 مساء.

- موعد أذان المغرب في أسيوط: الساعة 7:51 مساء.

- موعد أذان المغرب في سوهاج: الساعة 7:47 مساء.

- موعد أذان المغرب في بني سويف: الساعة 7:56 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنيا: الساعة 7:55 مساء.

- موعد أذان المغرب في قنا: الساعة 7:42 مساء.

- موعد أذان المغرب في أسوان: الساعة 7:37 مساء.

- موعد أذان المغرب في مطروح: الساعة 8:17 مساء.

- موعد أذان المغرب في الغردقة: الساعة 7:40 مساء.

- موعد أذان المغرب في الخارجة: الساعة 7:51 مساء.

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية: الساعة 7:55 مساء.

- موعد أذان المغرب في دمياط: الساعة 7:58 مساء.

- موعد أذان المغرب في السلوم: الساعة 8:25 مساء.

- موعد أذان المغرب في نويبع: الساعة 7:41 مساء.

- موعد أذان المغرب في حلايب: الساعة 7:18 مساء.

- موعد أذان المغرب في شرم الشيخ: الساعة 7:40 مساء.

- موعد أذان المغرب في الفيوم: الساعة 7:57 مساء.

- موعد أذان المغرب في 6 أكتوبر: الساعة 7:58 مساء.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ: الساعة 8:01 مساء.

- موعد أذان المغرب في القصير: الساعة 7:36 مساء.

- موعد أذان المغرب في البويطي: الساعة 8:03 مساء.

- موعد أذان المغرب في المحلة الكبرى: الساعة 8:01 مساء.

- موعد أذان المغرب في نجع حمادي: الساعة 7:44 مساء.

- موعد أذان المغرب في الصالحية: الساعة 7:57 مساء.

- موعد أذان المغرب في الأقصر: الساعة 7:42 مساء.