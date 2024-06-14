يفضل الكثيرون صيام التسع الأوائل من ذي الحجة، لما لها من فضل عظيم، وجزيل الثواب، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، والمعروف بيوم التروية في أعمال الحج، الذي يسبق يوم عرفة، نستعرض موعد أذان المغرب في المدن والمحافظات المصرية اليوم الجمعة 14-6-2024.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة يوم التروية

يختلف موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثامن من ذي الحجة يوم التروية، من محافظة لأخرى، حسب فرق التوقيت المحلي والمحدد من الهيئة المصرية العامة للمساحة، التي تأتي على النحو التالي:

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثامن من ذي الحجة يوم التروية، يأتي في المحافظات، كالتالي:

- موعد أذان المغرب في القاهرة: الساعة 7:57 مساء.

موعد أذان المغرب في الجيزة: الساعة 7:57 مساء.

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية: الساعة 8:05 مساء.

- موعد أذان المغرب في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 7:55 مساء.

- موعد أذان المغرب في طنطا: الساعة 8:05 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنصورة: الساعة 7:59 مساء.

موعد أذان المغرب في الزقازيق: 7:57 مساء.

- موعد أذان المغرب في أسيوط: الساعة 7:51 مساء.

- موعد أذان المغرب في سوهاج: الساعة 7:47 مساء.

- موعد أذان المغرب في بني سويف: الساعة 7:57 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنيا: الساعة 7:54 مساء.

- موعد أذان المغرب في قنا: الساعة 7:42 مساء.

- موعد أذان المغرب في أسوان: الساعة 7:36 مساء.

- موعد أذان المغرب في مطروح: الساعة 8:16 مساء.

- موعد أذان المغرب في الغردقة: الساعة 7:40 مساء.

- موعد أذان المغرب في الخارجة: الساعة 7:50 مساء.

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية: الساعة 7:54 مساء.

- موعد آذان المغرب في دمياط: الساعة 7:58 مساء.

- موعد آذان المغرب في السلوم: الساعة 8:25 مساء.

- موعد أذان المغرب في نويبع: الساعة 7:41 مساء.

- موعد أذان المغرب في الفيوم: الساعة 7:57 مساء.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ: الساعة 8:01 مساء.

- موعد أذان المغرب في المحلة الكبرى: الساعة 8:00 مساء.