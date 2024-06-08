موعد أذان المغرب في ثاني أيام ذي الحجة.. «اعرف هتفطر امتى»

بدأ شهر ذي الحجة بالأمس، ويحرص الكثيرون على الإكثار من العبادة والتقرب إلى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة لما لها من فضل عظيم ومضاعفة الأجر والثواب، كما يفضل الكثيرون صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لذا نستعرض موعد أذان المغرب اليوم السبت 8-6-2024، ثاني أيام شهر ذي الحجة.

موعد أذان المغرب اليوم السبت ثاني أيام ذي الحجة

ويختلف موعد أذان المغرب في ثاني أيام ذي الحجة من محافظة لأخرى حسب فرق التوقيت المحلي والمحدد من قبل الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي تأتي على النحو التالي:

موعد أذان المغرب اليوم السبت بالمحافظات

موعد أذان المغرب في ثاني أيام ذي الحجة 1445، يأتي في المحافظات، كالتالي:

- موعد أذان المغرب في القاهرة: الساعة 7:55 مساء.

موعد أذان المغرب في الجيزة: الساعة 7:55 مساء.

- موعد أذان المغرب في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 7:53 مساء.

- موعد أذان المغرب في أسوان: الساعة 7:34 مساء.

- موعد أذان المغرب في الأقصر: الساعة 7:40 مساء.

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية: الساعة 8:02 مساء.

موعد أذان المغرب في سفاجا: 7:36 مساء.

- موعد أذان المغرب في مطروح: الساعة 8:14 مساء.

- موعد أذان المغرب في الفيوم: الساعة 7:54 مساء.

- موعد أذان المغرب في العلمين: الساعة 8:06 مساء.

- موعد أذان المغرب في مرسى علم: الساعة 7:29 مساء.

- موعد أذان المغرب في بورسعيد: الساعة 7:53 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنصورة: الساعة 7:58 مساء.

- موعد أذان المغرب في الزقازيق: الساعة 7:55 مساء.

- موعد أذان المغرب في بني سويف: الساعة 7:53 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنيا: الساعة 7:52 مساء.

- موعد أذان المغرب في أسيوط: الساعة 7:48 مساء.

- موعد آذان المغرب في سوهاج: الساعة 7:45 مساء.

- موعد آذان المغرب في قنا: الساعة 7:40 مساء.

- موعد أذان المغرب في طنطا: الساعة 7:57 مساء.

- موعد أذان المغرب في الغردقة: الساعة 7:38 مساء.

- موعد أذان المغرب في الخارجة: الساعة 7:48 مساء.

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية: الساعة 7:52 مساء.