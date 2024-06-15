زهران: حل القضية الفلسطينية يجب أن يشمل دولة مستقلة وليس وقف الحرب فقط

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية، إنّه بعد الرد الأخير من حماس على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار، سادت حالة من السكون لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمقترح الذي جرى الدفع به من جانب الرئيس جو بايدن.

وأضاف «زهران»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج: «هذا المقترح لازال لديه عدد من الدلالات ويتطلب استفاضة بشكل كبير عن كيفية وقف إطلاق النار، كذلك وجود ضمانات سياسية وأمنية تؤخذ على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمجمل الحرب ككل، وترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة فيما يتعلق بالمسار السياسي والتقييم والرؤية الخاصة بالقضية الفلسطينية».

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: «رؤيتنا لحل القضية لا تتوقف على معياري وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، ولكن ما ننشده هو الحل العادل بوجود دولة مستقلة على حدود عام 1967 وهو ما تجاهله الرئيس الأمريكي إلى حد كبير، لكن على الرغم من ذلك، ثمة انقسامات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بآليات التطبيق».