أسامة السعيد: مصر أكثر دولة في العالم تحركت لحل أزمة القضية الفلسطينية

قال الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ الأزمة الفلسطينية الحالية غير المسبوقة يجب النظر إليها في سياق أوسع مما هي عليه، لأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل بداية لمحاولة تغيير شكل إقليم الشرق الأوسط.

وأضاف «السعيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تحركت لمحاولة إنهاء الأزمة، وإيجاد البيئة المناسبة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين بشكل كامل وبدء حل سياسي لا يعيدنا مرة أخرى لمثل هذه الأزمات.

وتابع رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنّ مصر أكثر دولة في العالم تحركت وكثفت جهودها على مجموعة من المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والأمنية والاستراتيجية، من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشددًا على أنها أكثر دولة منخرطة في الملف الفلسطيني وأكثر دولة عبر التاريخ تحملت مسؤولياتها تجاه هذا الملف.