أسعار السمك اليوم السبت 15-6-2024 في الأسواق.. «البلطي» بـ60 جنيها

تراجعت أسعار السمك اليوم السبت 15-6-2024 بقيمة 5 جنيهات للكيلو، إذ سجلت أسعار السمك نحو 85 جنيهًا للكيلو للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي بنحو 90 جنيهًا، وذلك وفق المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار السمك اليوم السبت 15-6-2024 حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 85 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ 60 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ 87 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ 112 جنيهًا.

- جمبري وسط: الكيلو بـ 250 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ 180 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ 350 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ 220 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ 200 جنيه.

الكابوريا: الكيلو بـ 120 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ 155 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ 130 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ 130 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ 270 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ 115 جنيهًا.