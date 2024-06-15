زراعة 327 ألف شجرة بكفر الشيخ.. والمحافظ: «زودوا المساحات الخضراء»

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من زراعة 327 ألف شجرة مثمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، من بينها أشجار الزيتون، واليمون، والبرتقال، واليوسفي، والجوافة، والرمان، والنبق، والتين، بالإضافة إلى أشجار فرشة زجاج، وأكاسيا جلوكا، وكازورينا، وكونو كاربس، للاستفادة منها في تحسين البيئة وتشغيل الشباب.

وأرجع في بيان، الهدف من زراعة هذه الأشجار، إلى مضاعفة المسطحات الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة «100 مليون شجرة»، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الانتهاء من زراعة 327 ألف شجرة بكفر الشيخ

وأوضح المحافظ، أنّ زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها، وزيادة المساحات الخضراء، ليست هدفًا جماليًا فقط، ولكنها حق الأجيال القادمة، كونها أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وعنصر أساسي للاستدامة البيئية، وأحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التي تحفظ التوازن البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، حيث تُساهم الأشجار بشكل كبير فى تحسين نوعية الهواء، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وعزل انبعاثات الكربون، لما لها من قدرة على امتصاص قدر كبير من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة وإطلاق الأكسجين، بالإضافة لامتصاص بعض المركبات السامة من الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة، بالإضافة لمكافحة التصحر، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها من خلال إنشاء مساحات خضراء وزراعة الأشجار بها وعلى جوانبها، وإنشاء المشاتل بالقرى والمدن، لإنتاج الأشجار وتوفير فرص عمل للشباب، وإضافة المزيد من المساحات والمسطحات الخضراء، كما حث المواطنين، على زراعة النباتات المزهرة بالمتنزهات وفوق أسطح المنازل، وحتى بالمدارس والجامعات والأماكن العامة.وكلّف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الأجهزة المعنية، بالحفاظ والاهتمام بما جرى زراعته ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار المزروعة، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية، والشوارع، والميادين، وعلى جانبي الطرق ومحاورها، وحول أسوار المدارس، ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمنتزهات، وكذا المناطق الصناعية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في هذه المبادرة، وزراعة الأشجار في حدائقهم ومنازلهم، وزيادة المسطحات والمساحات الخضراء، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.