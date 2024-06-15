الدفاع المدني الفلسطيني: النسبة الأكبر للضحايا ما زالت من الأطفال والنساء

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، بأن الأوضاع في غزة صعبة للغاية، والقطاع يفتقر للمقومات الأساسية للحياة.

وأضاف المتحدث، في خبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن منطقة النصيرات وسط قطاع غزة تتعرض لاستهداف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد، أن النسبة الأكبر للضحايا ما زالت من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا في الوقود وتوقفا لمولدات الكهرباء.