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الدفاع المدني الفلسطيني: النسبة الأكبر للضحايا ما زالت من الأطفال والنساء

كتب:

يارا أشرف
10:43 ص | السبت 15 يونيو 2024
جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية

جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، بأن الأوضاع في غزة صعبة للغاية، والقطاع يفتقر للمقومات الأساسية للحياة.

وأضاف المتحدث، في خبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن منطقة النصيرات وسط قطاع غزة تتعرض لاستهداف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد، أن النسبة الأكبر للضحايا ما زالت من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا في الوقود وتوقفا لمولدات الكهرباء.

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بقلم يارا أشرف