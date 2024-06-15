طريقة سهلة لعمل الممبار المحشي في عيد الأضحى.. خطوة بخطوة

الممبار من أكثر الأكلات التي يفضلها كثير من الناس، بسبب مذاقه الطيب والشهي، ويحبها الكبار والصغار، ويقبلون على تناوله في مختلف المناسبات، خاصةً عيد الأضحى، وترغب ربات البيوت في وصفات سهلة وسريعة لتتفنن في طريقة إعداده مثل المحلات، ونقدم في السطور التالية الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد» الذي يعرض على «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الممبار خطوة بخطوة

كيلو ممبار.

كيلو أرز.

ثوم مفروم.

كيلو طماطم.

كيلو بصل.

فلفل رومي.

بقدونس وشبت.

ملعقة صلصة طماطم.

بهارات.

نصف كوب زيت.

خطوات عمل الممبار المحشي

- الخطوة الأولى لعمل الممبار المحشي: بعد تنظيفة جيدًا ونقعه، ضعي حلة على النار مليئة بالماء والملح لسلق الممبار جيدًا، ثم ضعي بصل مكعبات صغيرة في الحلة، وضعي الثوم المفروم وتتبيلة الملح والفلفل، حتى يتجانس.

- الخطوة الثانية: وضع الخضروات على البصل مع تقليبها مع الطماطم والبصل، وقطعي الفلفل الأخضر لمكعبات صغيرة وضيفهم على الخليط، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

- الخطوة الثالثة: ضيفي ملعقة كبيرة من الكمون وأخرى زيت، والآن ضيفي الأرز على كل المكونات وقلبيها معًا، وقطعي الممبار قطعًا متساوية.

الخطوة الرابعة: ابدأي في حشو الممبار بالخلطة مع مراعاة عدم ملئه.

الخطوة الخامسة: اسلقيه على النار حتى يستوي الأرز، وبعدها اخرجيه وصفيه في صينية أخري، وأبدأي في تحميره.