5 أطباق بروتين للنباتيين في عيد الأضحى.. «وصفات سهلة ومغذية»

من أهم عادات وتقاليد عيد الأضحى المبارك، تناول اللحوم مع أصناف المأكولات الأخرى مثل الفتة والممبار وغيرها، لكن يوجد بعض الأشخاص النباتيين والذين لا يرغبون في تناولها ويحتاجون إلى بدائل للحوم وتحتوي على البروتين، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، وصفات وأكلات مناسبة للنباتيين وبها نسبة عالية من البروتين خلال عيد الأضحى، وفقًا لحديث الدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن».

الفلافل والطحينة بالحمص

المقادير:-

حمص

بقدونس

كزبرة

ثوم

بصل

كمون

كزبرة ناشفة

بيكنج بودر

طريقة تحضير الفلافل

وبحسب ما ذكرته الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على «سي بي سي سفرة»، إليكم طريقة عمل الفلافل بالحمص:

- اطحني الحمص مع الأعشاب والتوابل، وشكلي العجين لكرات واقليها حتى يصبح لونها ذهبيا.

- يمكنك تقدميها مع السلطات، والأفضل تقديمها بحوار طحينة الحمص.

مقادير الطحينة بالحمص

حمص مسلوق

طحينة

ليمون

ثوم

زيت زيتون

كمون

طريقة تحضير الطحينة بالحمص

اهرسي الحمص المسلوق مع الطحينة والثوم والليمون والكمون حتى يصبح القوام ناعمًا، ثم ضيفي زيت الزيتون.

العدس مصدر بروتين جيد

العدس يحتوي أيضًا على كمية كبيرة من البروتينات والعناصر الغذائية الرئيسية التى يحتاجها الجسم، وفيما يلي طريقة عمل شوربة العدس:

- المقادير

عدس أصفر.

طماطم.

جزر.

فصوص ثوم.

فصوص حبهان.

زبدة.

زيت.

بهارات.

طريقة تحضير العدس الأصفر على خطى الشيف نجلاء الشرشابي

- اسلقي العدس الأصفر بعد غسله جيدًا، وعلى نار متوسطة ضعيه لمدة نصف ساعة، ضيفي الطماطم والجزر والثوم واتركي المكونات على النار قليلا ثم اتركيها حتى تبرد.

- ضعي المكونات في الخلاط للحصول على شوربة مخفوقة.

- سخني الشوربة وقدميها مع الليمون.

طاجن حمص بالخضار

المكونات:-

بطاطا

بطاطس

جزر

كوسا

باذنجان

حمص مسلوق

طماطم

بصل

ثوم

توابل

طريقة تحضير طاجن الحمص بالخضار

وعلى خطى الشيف نجلاء الشرشابي، يمكن تحضير طاجن الحمص بالخضار من خلال وضع جميع المكونات في طاجن واحد مع التوابل حتى تنضج وتتشرب النكهات.

المسقعة بها نسبة عالية من البروتين

المقادير:-

باذنجان

بطاطس

فلفل حلو

طماطم

بصل

ثوم

حمص مسلوق

بهارات

خطوات عمل صينية المسقعة

- اقلي الخضروات واخلطيها مع الحمص والصلصة، واخبزيها في صينية في الفرن.