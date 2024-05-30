ما أفضل وقت لتناول الكمون المغلي؟.. مشروب سحري لخسارة الوزن

خسارة الوزن تعتبر هدفًا لكثير من الأشخاص، خاصةً الذين يعانون من زيادة في الوزن بشكل كبير، أو الراغبون في تحسين مظهرهم وصحتهم، لذلك يلجأون لاتباع الأنظمة الغذائية المختلفة، والاعتماد على مشروبات عِدة لها القدرة على التخلص من دهون البطن، وهناك مشروب يمكن أنّ يخلصك من الوزن الزائد ومتوفر في المنزل، وخلال التقرير التالي نوضح فوائده وأوقات تناوله الصحيحة، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

فوائد الكمون المغلي لخسارة الوزن

الكمون المغلي من أكثر الأعشاب التي تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن، لذا شربه يحسن من أداء الخلايا الدهنية ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويعمل على خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وخفض نسبة السكر في الدم.

ويقول الدكتور شادي عبد العال خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إنّ الكمون له فوائد عديدة خاصةً أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من معدل الحرق في الجسم، ويحسن حساسية الأنسولين، ويساعد على تنظيم السكر في الدم، وبذلك يزيد من عملية حرق الدهون.

وتناوله يعمل على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء بالتالي إنقاص الوزن، لأنه يقلل من كمية الطعام التي يتناولها الشخص، كما أنّ شربه بشكل يومي بكمية 3 أكواب يعمل على زيادة إدرار البول ويساعد بذلك على التخلص من السموم والمياه الزائدة في الجسم وخسارة الوزن.

يجب شرب الكمون بكميات محدودة وعدم الإكثار منه، لأنه قد يسبب بعض الاضطرابات الهضمية والغثيان وحدوث انتفاخ.

أفضل وقت لتناول الكمون

وعن الأوقات المناسبة لشرب الكمون المغلي لتعزيز عملية حرق الدهون، يوضح خبير التغذية العلاجية، أن بعض الأشخاص يعتقدون أن تناوله على الريق قبل وجبة الإفطار، يساعد الأمعاء على امتصاص المركبات المفيدة ويعزز عملية خسارة الوزن وحرق الدهون لكنه يسبب للبعض انتفاخ وغثيان، لذا فإن أفضل وقت لشربه هو بين الوجبات.