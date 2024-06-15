إجراءات مهمة من الحكومة لاستقبال عيد الأضحى

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استعداد مختلف الوزارات لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024، ومنها ضخ السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلًا عن جهود الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جهود الوزارات كالتالي:

وزارة التنمية المحلية: توفير السلع بأسعار مخفضة

- متابعة مواقف السيارات لمنع أي محاولة لاستغلال المواطنين.

- جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك.

- استمرار مبادرة «سند الخير» لتوفير اللحوم والسلع الأساسية.

- تكثيف حملات النظافة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات.

- رفع درجة الاستعداد بالمحافظات والمرافق ومديريات الخدمات.

- فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي.

- التصدي لأي أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون وإزالتها في المهد.

- رصد التعديات على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالتها.

«التضامن»: توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

- عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار 24 ساعة.

- المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات بالهلال الأحمر المصري.

- تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات.

- توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

«الزراعة»: تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن

- ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

- تكثيف التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمجازر.

- رصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية.

- متابعة المحاصيل خاصة الأرز والقطن والذرة في ظل الموجة الحارة.

- إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر.

- تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي.