«كهرباء المنوفية» ترفع درجة الاستعداد للقصوى في عيد الأضحى

أعلن قطاع كهرباء المنوفية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك خلال الأيام المقبلة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

رفع حالة الطوارئ لفرق الصيانة

وقال المهندس حاتم طعيمة رئيس قطاع كهرباء المنوفية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ لفرق الصيانة وإزالة الأعطال للتعامل مع أى أعطال طارئة مع توفير كافة المهمات والمعدات اللازمة لمواجهة أى حالات طارئة خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

استمرار العمل بمراكز الشحن

وشدد «طعيمة» في تصريحات لـ «الوطن»، على استمرار العمل بمراكز الشحن الرئيسية الخاصة بالعدادات المسبقة الدفع طول فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تواجد نوبتجية على مدى اليوم بديوان عام القطاع للتعامل مع أي مواقف طارئة ومتابعة كافة النوبتجيات بالفروع التابعة للقطاع.