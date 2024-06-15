مصر تدخل عالم صناعة أشباه الموصلات.. وخبراء: نمتلك طاقة بشرية مؤهلة

تخطط مصر للدخول في مجال صناعة أشباه الموصلات، من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، وتنفذ وزارة الاتصالات مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تعمل على توطين صناعة الإلكترونيات ونقل الخبرات العالمية إلى مصر.

قال المهندس أحمد الجوهري خبير الاتصالات، إن السوق المصرية قوية وتتمتع بمقومات غير مسبوقة أبرزها الطاقة البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن بيانات وزارة الاتصالات اشارت إلى أن السوق المصرية تعمل بها أكثر من 15 شركة عالمية متخصصة في مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة وتطوير الدوائر المتكاملة وأشباه المواصلات واختبار برمجيات الرقائق الإلكترونية التي تقوم بتصدير خدماتها للخارج.

صناعة أشباه الموصلات تنمو بنسبة 40%

أضاف «الجوهري» لـ«الوطن»، أن صناعة أشباه الموصلات تنمو بمعدلات كبيرة بلغت نحو 40% في الفترة الماضية، مؤكدا أن أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة هي ندرة العمالة الماهرة على المستوى العالمي، في المقابل تتمتع مصر بوجود شباب لديه المهارات المتخصصة، اذ يعمل أكثر من 6000 مهندس في هذا القطاع شديد التخصص ما يعكس جاذبية السوق المصرية كبيئة محفزة للأعمال والإبداع والتطوير في مجالات تصنيع وتصميم الإلكترونيات.

خطة لتدريب الشباب وبناء القدرات في مجالات التكنولوجيا المختلفة

أكد أن وزارة الاتصالات لديها خطة لتدريب الشباب وبناء القدرات في مجالات التكنولوجيا المختلفة، مشيرا إلى أن هناك نحو ربع مليون خريج سنويا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، منهم 50 ألف شاب من خريجي الهندسة، ما يؤكد أن لدينا فرصة واعدة للدخول فى هذه الصناعة واقتناص فرصة لا يمكن تعويضها.

صناعة أشباه الموصلات

في المقابل، قال المهندس محمد عبد الفتاح خبير صناعة الإلكترونيات، إن صناعة أشباه الموصلات منتج يتكون من السيليكون ويمكن تغيير خصائصه عن طريق إدخال بعض الشوائب، تسمى «المنشطات» (doping)، لتلبية الاحتياجات المحددة للمكون الإلكتروني الذي من المفترض استخدامها له، وهي متاحة في آلاف المنتجات مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف والمعدات الطبية.

أشباه موصلات صغيرة الحجم

أشار إلى أن الأشباه صغيرة الحجم يمكن تزويدها بنسبة طاقة مرتفعة، مع زيادة أعدد «الترانزستورات» على الشريحة، تزيد سرعة أداء عملها، ما يخلق منافسة شرسة في الصناعة وتؤدي التقنيات الجديدة إلى خفض تكلفة الإنتاج لكل شريحة.

مصر تصنع الإلكترونيات

وتنفذ وزارة الاتصالات مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، عبر توفير البنية التحتية بالمناطق التكنولوجية، إذ بدأ تصنيع الهواتف المحمولة لشركتين محليا في مصر بنسبة تصنيع محلي تزيد عن 40%، إلى جانب إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحتوي على عدد من المعامل المتطورة ويستضيف 22 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات.

وجرى تأسيس 8 شركات متخصصة في تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة ليصبح، إلى جانب 15 شركة ناشئة في تصميم الإلكترونيات وحلول الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استضافة مصر المؤتمر العالمي لصناعة أشباه الموصلات، وإطلاق برنامج تدريب التأهيل للتوظيف في مجال الإلكترونيات.