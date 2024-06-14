300 ألف جنيه إيرادات فيلم أهل الكهف في ثاني أيام عرضه بالسينما

حقق فيلم أهل الكهف إيرادات في شباك التذاكر خلال ثاني أيام عرضه أمس الخميس نحو 303 آلاف و97 جنيها، واحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بالمقارنة بأفلام موسم عيد الأضحى 2024 والتي يتصدرها فيلم ولاد رزق 3 بإيرادات تجاوزت 8 ملايين أمس.

وكان فيلم الكهف قد حقق في أول يوم عرض بالسينما الأربعاء الماضي نحو 162 ألفا و82 جنيها، بالتزامن مع بقية أفلام عيد الأضحى، منها ولاد رزق 3 واللعب مع العيال، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم الكهف

ويضم فيلم الكهف عددا من النجوم أبرزهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد فراج، مصطفى فهمي، صبري فواز، محمود حميدة، أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، أحمد وفيق، هاجر أحمد، بسنت شوقي، وهو مأخوذ عن مسرح توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، إنتاج محمد الرشيدي.

تحضير 5 سنوات

فيلم الكهف من الأعمال التي استغرقت تحضيرات وتجهيزات ما يقرب من 5 سنوات حتى تخرج للنور، ويتناول الفيلم الذين يستيقظون من نومهم ويجدون أنفسهم في زمن آخر غير زمنهم.