أخصائي تعديل سلوك: الأطفال لا يدركون قيمة المال حتى عمر 4 سنوات

قالت هبة إسماعيل، أخصائي تعديل سلوك، إن الأطفال حتى 4 سنوات لا يدركون قيمة وأهمية المال، ولا يستطيعون التدبر والاتزان عند الشراء، لذلك تعليم الطفل لأهمية الادخار يتوقف على عمره.

تدريب الطفل على الادخار

وأضافت «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «dmc»: «الأم لما تقول لابنها يالا نحوش بفلوس العيدية، هذا الأمر لا يكون مقنعًا بالنسبة للطفل، لذلك نحتاج إلى تدريبه على الادخار قبل العيد، فمثلا تقترح الأم على ابنها شراء لعبة وتخبره بأن الأمر يحتاج إلى ادخار مصروفه في البداية، وهكذا حتى يوم العيد».

منح كل الأطفال نفس قيمة العيدية

وتابعت: «على الأمهات إخبار الطفل بأن يدخر أمواله من أجل شراء أي شئ يريده، وأن هذا الشيء سيظل ملكه أيضًا، وبالتالي يشعر الطفل بالسعادة»، منوهة بضرورة منح كل الأطفال ذو المرحلة العمرية الواحدة نفس قيمة العيدية عند تجمع الأسرة في الأعياد، وعدم التفرقة بينهم.