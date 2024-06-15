أول مدينة تبدأ صلاة عيد الأضحى غدًا.. تسبق القاهرة بـ 14 دقيقة

ساعات معدودة وتبدأ صلاة عيد الأضحى 2024 بشتى المحافظات، حسب التوقيتات التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أول مدينة تبدأ صلاة عيد الأضحى غدًا، ودرجة قربها وبعدها عن القاهرة.

أول مدينة تبدأ صلاة عيد الأضحى 2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة، في تقرير صادر عنها ، إلى أن أول مدينة تبدأ صلاة عيد الأضحى 2024 ، ستكون مدينة رفح الجديدة، لافتة إلى أن فرق التوقيت بينها وبين صلاة العيد بالقاهرة سيأتي نحو 14 دقيقة.

وأعلنت الهيئة عن مواعيد الصلاة في باقي المدن كالتالي:

- رفح الجديدة: الساعة 6:04.

- العريش: الساعة 6:06 .

- طابا: الساعة 6:07.

- نويبع : الساعة 6:07

-دهب: الساعة 6:09 .

- بئر العبد الجديدة : الساعة 6:09.

- كاترين : الساعة 6:11.

- بورسعيد: الساعة 6:11 دقيقة.

- السويس 6:14 دقيقة.

- المنصورة 6:15 دقيقة

- العاشر من رمضان الساعة 6:16 .

- بلطيم: الساعة 6:16 .

- الزقازيق 6:16 دقيقة.

- القاهرة: الساعة 6:18 دقيقة

- طنطا الساعة 6:18 دقيقة

- دمنهور 6:19 دقيقة.

- 6 أكتوبر : الساعة 6:20 .

- الإسكندرية : الساعة 6:21.

- بني سويف: 6:21 دقيقة.

- المنيا: 6:25 دقيقة.

- أسيوط: 6:26 دقيقة.

- سوهاج: 6:25 دقيقة

- قنا: 6:22 دقيقة.

- أسوان: 6:26 دقيقة.

- مطروح: 6:31 دقيقة.