أدعية يوم عرفة للمتوفى.. «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة»

أدعية يوم عرفة للمتوفى توفر طريقة جيدة للاستفادة من هذا اليوم العظيم في الدعاء لمن رحلوا عنا، حيث يعد خير دعاء، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم.

أدعية يوم عرفة للمتوفي

وحول أدعية يوم عرفة للمتوفي، قالت دار الإفتاء إن أفضل دعاء في يوم عرفة هو «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ»، كما يمكن للمسلم ترديد ما يشاء في هذا اليوم والدعاء للمتوفي من الأدعية التي يمكن ترديدها على سبيل المثال:

- اللهم في يوم عرفة، أسألك أن تتكرّم برحمتك على فقيدي الغالي، وأن تجعل مثواه إلى جنّاتك يا ربّ العرش العظيم، اللهم أنتَ الغنيّ عنّا وعنه، فلا تحرمه من الشفاعة، ولا تحرمه من بركات هذه الأيام الطّيبة.

- اللهم في يوم عرفة، أسألك بنور وجهك الكريم، أن تتنزّل بالأنوار على قبر فقيدي الغالي، وأن تجعله روضةً من رياض الجنّة، اللهم كما أكرمت الأحياء من عبادك برحمات يوم عرفة، أسألك أن تُكرم من توفّيتهم منّا يا كريم.

- اللهم في يوم عرفة، أسألك الرّحمة والعفو والعافية، اللهم تجاوز عن فقيدي، لا تُحاسبه عن شيء، ولا تسأله عن شيء، اللهم اجعل الجنّة مثواه، والنّعيم مأواه، في مع هذه الأيام المُباركة يا ربّنا الكريم.

- اللهم في يوم عرفة، استودعتك روحًا عزيزة الحُضور في قلبي، وملامحا لا تغيب عن البال، سائلًا إيّاك أن تتكرّم عليها بالعفو والعافية، وأن تجعل مثواها إلى جنّاتك يا ربّ العرش العظيم.

- اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

أدعية يوم عرفة للمتوفى مكتوبة

- اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

- اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

- اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا. - اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.