العالم يحترق.. ارتفاع درجات الحرارة يشعل النيران في 5 دول بينهم «أمريكا»

تشهد معظم دول العالم موجة حر غير مسبوقة نتيجة للتغيرات المناخية، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في العديد من البلدان، وفقًا لصحيفة «أي بي سي» الأمريكية.

حرائق في كندا

يشتعل حريقان خارجان عن السيطرة شمال لابرادور ويست الكندية، أحدهما على بعد مسافة قصيرة فقط من المقاطعة نيوفاوندلاند.

وقالت ضابطة الإطفاء الإقليمي لوري هولواي، إن الحريق يقع على بعد 4 كيلومترات من محطة توليد الطاقة الكهرومائية في السد.

وأضافت، أن إحدى ناقلات المياه موجودة بالفعل في مكان الحادث وتم تقديم طلب للحصول على ناقلة مياه ثانية.

وقُدر حجم الحريق المشتعل في الأراضي بنحو 300 هكتار، كما يعيق الحريق خط سكة حديد يمر عبر لابرادور ويست إلى شيفرفيل، كيو، وقد أعلنت أنها ستعلق الطريق لمدة أسبوع واحد.

حرائق في كاليفورنيا

وفي سياق متصل، التهم حريق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حوالي 22 ميلاً مربعاً «52 كيلومتراً مربعاً»، وصدرت أوامر لآلاف الأشخاص في المنطقة، بما في ذلك أجزاء من مدينة تريسي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، بالمغادرة إلى مراكز الإجلاء.

وقال رئيس كتيبة كالفاير جوش سيلفيرا، إن الحريق اشتعل في المنطقة ودمر المنازل، وأضاف «سيلفيرا» أنه لا يتوقع أن ينمو الحريق ويلتهم أكثر من ذلك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إنه من المتوقع حدوث ظروف حارة بشكل خطير مع ارتفاع درجة الحرارة من 103 فهرنهايت إلى 108 فهرنهايت «39.4 درجة مئوية إلى 42.2 درجة مئوية» في وقت لاحق من الأسبوع في وادي سان جواكين، وهي منطقة تشمل تريسي.

حرائق الغابات في البرازيل

يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في بانتانال البرازيلية، أكبر الأراضي الرطبة الاستوائية في العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة «بي بي سي» البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما يقرب من 32 ألف هكتار دمرت بالفعل بسبب الحرائق في ولاية ماتو جروسو دو سول، ويقول خبراء المناخ إن موسم حرائق الغابات هذا العام بدأ في وقت مبكر وهو أكثر حدة مما كان عليه في السنوات السابقة.

وقال رجال الإطفاء إن الرياح العاتية أعاقت جهودهم لإخماد النيران في نهاية الأسبوع، وشهدت المنطقة أيضًا أمطارًا أقل مما كانت عليه في السنوات الأخرى، ما سهل انتشار الحرائق.

كان عدد الحرائق من بداية العام حتى 9 يونيو أعلى بنسبة 935٪ مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لأرقام المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE).

حرائق في تشيلي

اشتعل حريقان في الغابات بمنطقة الحرائق الشمالية الشرقية لتشيلي.

واندلعت النيران في منطقة كوكرين، وهو حريق اشتعل في مساحة 35 هكتارًا، ويقول المسؤولون إن الحريق يقع على بعد حوالي 3 كيلومترات شرق بحيرة بارسون وثمانية كيلومترات غرب حدود كيبيك، وطواقم الإطفاء تكافح الحريق.

النيران تشتعل في قبرص

واندلع الحريق بعد ظهر أمس في منطقة بافوس جنوب غرب قبرص وانتشرت الحرائق بين النباتات والأشجار الجافة، وأُخليت 5 قرى مجاورة «بوليمي، وبساثي، وشولو، وكاي ο أورداكاس، وليمونا»، في حين أُحرقت منازل ووحدات مواشي.

وأرسلت اليونان طائرتي إطفاء كنديين، للمساعدة في مكافحة حريق غابات اندلع بشكل لا يمكن السيطرة عليه في منطقة بافوس جنوب غرب قبرص.