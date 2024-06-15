وفد من الكنيسة يهنئ محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة العريش، وفدًا من مطرانية شمال سيناء برئاسة القمص مويسيس ناعوم، نائبًا عن الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والقس يوسف صبحي، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقدم «ناعوم»، التهنئة إلى محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يكون عيد محبة وسعادة لجميع المصريين وخاصة أبناء شمال سيناء.

علاقات الحب والود بين المسلمين والأقباط

وأكد ناعوم علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه، مشيرًا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعض في كافة المناسبات.

الروابط والعلاقات القوية

من جانبه قدم المحافظ الشكر لوفد الكنيسة على هذه التهنئة، مؤكدًا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، وهو الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن الإنجازات والمشروعات التنموية التي تنفذ في مختلف محافظات الجمهورية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتم بأيدي المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، فالجميع يعمل من اجل رفعة هذا الوطن.