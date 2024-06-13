«الكنيسة الكاثوليكية» تكشف تفاصيل طقس عيد الصعود بين الحاضر والماضي

تحتفل الكنائس المصرية اليوم الخميس الموافق 13 يونيو، بعيد الصعود المجيد وهو أحد الأعياد المرتبطة بالسيد المسيح في الكنيسة، الذي يتضمن طقسا خاصا به يختلف عن باقي الأيام.

طقس عيد الصعود

وأوضحت أسرة اللجنة الطقسية في الكنيسة الكاثوليكية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» طقس الاحتفال بعيد الصعود لدى طائفة الكاثوليك، مشيرة إلى أنه في قداس عيد الصعود، عقب قراءة الإبركسيس يطوف الكهنة والشمامسة الهيكل 3 مرات وهم يحملون أيقونتي القيامة والصعود.

ماذا يحدث في طقس عيد الصعود؟

وأضافت أنه في الفترة من عيد الصعود إلى اليوم التاسع والأربعين من الخمسين المقدسة، ففي القداس وعقب قراءة الابركسيس تُعمل دورة في الهيكل فقط ثلاث مرات دون الطواف بالكنيسة بأيقونة الصعود، وهذا يرمز إلى أن المسيح صعد إلى السماء «الهيكل وقد انتهت فترة ظهوره على الأرض «الكنيسة» لتلاميذه وللبشر، بحسب الاعتقاد المسيحي، متابعة وقد اعتادت الكنيسة في الماضي على عمل دورة الصعود في يوم واحد فقط، وهو يوم الأحد الواقع ما بين عيدي الصعود والعنصرة».

وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى المصادر التاريخية، وجد أن السبب في ذلك هو أن الكنيسة في عصورها الأولى كانت تصلي القداس يوم الأحد فقط، ولذلك كانت دورة الصعود يوم الأحد فقط أما الآن فالقداسات تُقام في أي يوم من أيام الأسبوع، ولذلك تُعمل دورة الصعود كل يوم في الفترة من عيد الصعود إلى العنصرة وليس يوم الأحد فقط، وفي قداس عيد العنصرة لا تُعمل دورة وإنما تُصلي الكنيسة صلاة السجدة.