عناوين 348 مكتب بريد تعمل في إجازة عيد الأضحى.. اعرفها

قرر البريد المصري فتح وتشغيل 348 مكتبًا رئيسيًا على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الهيئة فى بيان على انه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين «إن وجدت»، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستي

وترصد الوطن في هذا التقرير عناوين مكاتب البريد، إذ قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية يومي «الثلاثاء والأربعاء» الموافقين 18و 19 يونيو، كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 23 يونيو.