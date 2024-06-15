رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عناوين 348 مكتب بريد تعمل في إجازة عيد الأضحى.. اعرفها

كتب:

حسن عثمان
12:53 م | السبت 15 يونيو 2024
مكاتب بريد تعمل فى ايام العيد

مكاتب بريد تعمل فى ايام العيد

قرر البريد المصري فتح وتشغيل 348 مكتبًا رئيسيًا على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على  بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الهيئة فى بيان على انه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين «إن وجدت»، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستي

وترصد الوطن في هذا التقرير عناوين مكاتب البريد، إذ قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية يومي «الثلاثاء والأربعاء» الموافقين 18و 19  يونيو، كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 23 يونيو.

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

فتح عدد من مكاتب البريد في الدقهلية خلال إجازة عيد الأضحى.. اعرف الأسماء

لخدمة أصحاب المعاشات.. 1000 ماكينة صراف آلي جديدة في مكاتب البريد 

حدث آخر 10 سنوات.. تطوير مكاتب البريد واستحداث خدمات جديدة 

مجلس الدولة يُعفي «البريد» من رسوم النظافة ومقابل إيجار مكاتب في بورسعيد

«البريد المصري»: توفير مكاتب لخدمة المواطنين بعد الإفطار في الدقهلية.. اعرف الأماكن
بقلم حسن عثمان