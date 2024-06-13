فتح عدد من مكاتب البريد في الدقهلية خلال إجازة عيد الأضحى.. اعرف الأسماء

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، فتح عدد من مكاتب البريد الرئيسية في نطاق المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يونيو الجاري، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 مساءً، لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بمختلف القطاعات.

فتح عدد من مكاتب البريد الرئيسية في العيد

وأكد مختار في بيان، أنّ الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل كفريق واحد لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والقرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتوفير الخدمات له في جميع القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

مواعيد فتح مكاتب البريد خلال إجازة العيد

وأوضح أيمن ناصف، مدير عام بريد الدقهلية، أنّ مواعيد العمل بالمكاتب التي ستفتح خلال إجازة العيد ستكون من 10 صباحا حتى 5 مساءً، لافتا إلى تقدم خدمات صرف المعاشات، وقبول توريدات شركات الجملة ومحطات البنزين، إضافة إلى تلبية المتطلبات المالية والبريدية للعملاء.

وفي هذا السياق، وجّه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية على اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال وأنشطة قطاع البريد بالمحافظة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

أسماء مكاتب بريد تعمل في الدقهلية خلال إجازة العيد

قائمة مكاتب البريد التي ستفتح خلال إجازة عيد الأضحى في منطقة جنوب الدقهلية:

1. السنبلاوين الرئيسي

2. ميت غمر الرئيسي

3. أجا

4. صهرجت الكبرى

5. السلام

6. برقين

قائمة مكاتب البريد تفتح خلال إجازة عيد الأضحى شمال الدقهلية

1. البحر الصغير

2. المنزلة

3. رابع النجار

4. كفر البدماص

5. بلقاس الرئيسي

6. دكرنس الرئيسي

7. شربين

8. منية النصر الرئيسي

9. ميت حدر

10. ميت سلسيل

11. نبروه

12. منية سندوب

13. الجمالية

14. ميت محمود

15. طلخا