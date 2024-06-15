«النقل»: تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (صور)

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور لتقدم أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين- مطروح»، موضحة أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية، إلى جانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية والزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خلق محاور لوجيستية

وأضافت أنّ الشبكة تُسهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية بمناطق الإنتاج بالمواني البحرية ومراكز التصدير وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر» بمناطق الاستهلاك ومواني التصدير.

تحقيق التكامل مع المطارات والمواني البحرية

وأكدت أنها تُسهم في الربط بين المناطق السياحية والشواطئ بالبحر الأحمر والسياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والمواني البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين المواني البحرية والجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة، الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.