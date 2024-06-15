المراجعة النهائية في النحو لطلاب الثانوية العامة.. اعرف أهم الأسئلة

بدأ طلاب الثانوية العامة ماراثون الامتحانات، إذ أدوا امتحان المواد غير المُضافة للمجموع يومي 10 و12 يونيو الجاري، وحصلوا بعدها على إجازة عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه، ثم سيستأنف الطلاب، الامتحانات بداية من 22 يونيو.

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب سيبدأون جدول الامتحانات بمادة اللغة العربية التي تشتمل على 80 درجة من المجموع الكُلي، وتُعتبر من أهم المواد، ويستعد الطلاب خلال هذه الفترة للامتحان، بمراجعة المادة والاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة كافة لمعرفة الأسئلة المتوقعة، لذا نستعرض لكم من خلال هذا التقرير، مراجعة لأهم الأسئلة التي تواجه كثير من الطلبة.

أهم قواعد النحو لطلاب الثانوية العامة

ويعد النحو من الفروع الأساسية في مادة اللغة العربية، لذا يثير قلق كثير من الطلاب بسبب كثرة قواعده وعدم قدرتهم على مراجعتها بشكل كاف، لذلك قدم مراد إمام مدرس اللغة العربية لـ«الوطن»، جميع تريكات النحو، كالتالي: