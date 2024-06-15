ما حكم من شرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. «الإفتاء» توضح رأي جمهور الفقهاء

أجابت دار الإفتاء عن سؤال حكم من شرب ناسيا في صيام يوم عرفة، بالتزامن مع صيام ملايين المسلمين من غير الحجاج، لليوم، رغبة منهم في الحصول على الثواب الذي أوضحته الأحاديث النبوية، وهي مغفرة الذنوب لعام سابق، وعالم تالي.

حكم من شرب ناسيا في صيام يوم عرفة

أشارت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يتعلق بحكم من شرب ناسيا في صيام يوم عرفة أن من أكل أو شرب ناسيًا أنه صائم فإنه لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأوضحت دار الإفتاء فيما يخص حكم من شرب ناسيا في صيام يوم عرفة أن هذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في «الأوسط»، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».

فضل صيام يوم عرفة

وحول فضل صيام يوم عرفة وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففي «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة التالية بإذن الله.