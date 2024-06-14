أعمال اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.. «يوم العتق من النار»

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة، يحرص على القيام بها العديد من المسلمين، خاصة أن هذا اليوم يوافق يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي له الكثير من الفضائل، من بينها أنه يوم العتق من النار، والصيام فيه يغفر ذنوب السنة الماضية، كذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فهو مستجاب، بحسب دار الإفتاء.

أعمال اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لغير الحاج

تتضمن أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج الصيام، حيث يعد الصيام فيه سنة، كما أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إذ يكفر ذنوب السنة الماضية، كما رَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».. أخرجه مسلم.

وأشارت «الإفتاء» أن أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة، تضم الدعاء حيث ورد عن النبي، أن خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وأفضل دعاء يمكن ترديده في ذلك اليوم هو «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، والذكر والتكبير والتهليل، وأيضاً قراءة القرآن.

أعمال اليوم التاسع من شهر ذي الحجة للحاج

كما أكدت الإفتاء، أنه من أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة للحاج، هي إذا طلعت الشمس يوم التاسع يُسْتَحَبُّ للحاجّ التبكير في الذهاب إلى عرفة، إن لم يكن قد ذهب إليها في اليوم الثامن كما سبق، وينبغي عليه أن يتأكد أنَّه داخل حدود عرفة؛ لأنَّ الحجّ عرفة، بل هو ركن الحج الأعظم، ولا يصحّ الحجّ بدونه، ولا يُقضى إن فات، ولا شيء يجبره من هدي أو صيام.

وأضافت: يُصَلّي هناك الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، وهذا من السنة، لكن إن صلاهما جمع تأخير أو صلى كل صلاة في وقتها فلا شيء عليه، وينتظر الحاج في عرفة إلى غروب الشمس، ويُسْتَحَبُّ له أن يكثر من الذكر والدعاء مُسْتَقْبِلًا القبلة.