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مواعيد القطارات اليوم على خط «السد العالي - القاهرة»

كتب:

أحمد فوزي
12:11 ص | الخميس 13 يونيو 2024
القطارات - صورة أرشيفية

القطارات - صورة أرشيفية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات اليوم، على خط «السد العالي - القاهرة»، سواء «السياحي، والتهوية الديناميكية، والثالثة المكيفة، والمكيفة، والـVIP، والتالجو، والنوم».

مواعيد القطارات اليوم

نستعرض مواعيد القطارات اليوم على خط السد العالي - القاهرة، وفقا لبيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إذ جاءت كالتالي: 

القطار السياحي رقم 1109

يقوم من محطة الفيوم الساعة 5:50 دقيقة، ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 6:28 دقيقة.

قطار رقم 973 تهوية ديناميكية

يقوم من محطة أسيوط الساعة 2:30 دقيقة.

القطار رقم 871 ثالثة مكيفة

يقوم من محطة أسيوط الساعة 3:20 دقيقة.

القطار رقم 165 تهوية ديناميكية

يقوم من محطة أسيوط الساعة 6:00.

القطار رقم 1111 تهوية ديناميكية.

يقوم من محطة الفيوم الساعة 12:50 دقيقة، ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 13:28 دقيقة.

مواعيد قطارات التالجو

يقوم قطار رقم 2031 التالجو من محطة أسوان الساعة 19:00، ويصل إلى كوم إمبو الساعة 19:43 دقيقة ومحطة إدفة الساعة 20:31 دقيقة، ومحطة الأقصر الساعة 32:00، ومحطة قنا الساعة 22:50 دقيقة، ومحطة سوهاج الساعة 00:45 دقيقة، ومحطة أسيوط الساعة 2:10 دقائق.

قطار النوم

بالنسبة لقطار النوم رقم 83 يقوم من محطة أسيوط الساعة 00:20 دقيقة، ويصل إلى محطة الجيزة الساعة 5:10 دقائق، ومحطة القاهرة الساعة 5:30 دقيقة.

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