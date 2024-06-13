«السكة الحديد» تعلن توفير مقاعد جديدة في القطارات بمناسبة عيد الأضحى

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أخبار قطارات عيد الأضحى المبارك الإضافية، موضحة أنه اعتبارًا من اليوم، تقرر إجراء تعديلات ضخمة على حركة القطارات، وجرى توفير عدد كبير من المقاعد لخدمة الركاب خاصة الوجه القبلي، مؤكدة أنّ الحجز متاح الآن بشبابيك التذاكر بالمحطات أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني.

تشغيل قطار رقم 2040 تالجو

ومن المقرر أنّ يعمل قطار رقم 2040 تالجو على خط «القاهرة – أسوان» اعتبارًا من الغد، إذ يتحرك من محطة القاهرة الساعة 20:40 ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 5:10 ويتحرك منها الساعة 5:20 ويصل إلى محطة إدفو الساعة 6:37 ويتحرك منها الساعة 6:40، ويصل إلى كوم إمبو الساعة 7:25، ويتحرك منها الساعة 7:30، وأخيرًا يصل إلى محطة أسوان الساعة 8:10.

ووفق الهيئة، تقرر تشغيل قطار رقم 1946 على خط القاهرة – أسوان بداية من اليوم، وتشغيل قطار رقم 1947 غدًا ويمر بمحطات كوم إمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط وملوي والمنيا ومغاغة وبني سويف والجيزة والقاهرة، وتشغيل قطار رقم 2249 يوم 21 يونيو الجاري، ويمر بمحطات بلانة ودراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والجيزة وأخيرًا القاهرة.

التأخيرات المتوقعة على حركة القطارات

وأعلنت الهيئة، التأخيرات المتوقعة على حركة القطارات التي تصل إلى 45 دقيقة على خط «قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة»، و45 دقيقة على خط «طنطا – المنصورة – دمياط»، و90 دقيقة على خط «بنها – بورسعيد» وأخيراً 60 دقيقة على خط «القاهرة – أسيوط».