«السكة الحديد» تكشف خريطة القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطبيق تعديلات جديدة على حركة القطارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سواء بإلغاء تشغيل قطارات أو تشغيل قطارات جديدة، موضحة أنه يتم إلغاء تشغيل قطارى 1946 نوعية VIP على خط «القاهرة - أسوان».

وأكدت هيئة السكك الحديد، أنه يتم امتداد مسير قطار 2040 من نوعية التالجو الفاخر على خط «القاهرة - الأقصر» إلى محطة أسوان اليوم، موضحة أنه يقوم من القاهرة الساعة 08:40 مساءاً ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 صباحاً، لافته إلى أنه توجد أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات مثل الموقع الإلكتروني للهيئة أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تشغيل قطار 1947 مكيف على خط «أسوان - القاهرة»

وأضافت هيئة السكك الحديد أنه سيتم تشغيل قطار 1947 مكيف على خط «أسوان - القاهرة» اليوم فقط، بتركيب 8 عربات ثانية مكيفة و5 عربات ثانية مكيفة روسي، حيث يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:40 صباحاً، موضحة أن جميع القطارات تخضع لعلميات صيانة مستمرة قبل خروجها على القضبان.

تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين

وأشارت إلى حرصها على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، مؤكدة أنها تنفذ خطة شاملة لتطوير كافة الورش بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.