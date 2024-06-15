ظهرتا معها في فيديو «العيدية».. تعرف على ابنتي حنان ترك

قبل ساعات حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على تهنئة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على «إنستجرام» بعيد الأضحى المبارك، وشاركها الظهور ابنتيها مريم ومنى بالإضافة إلى إحدى صديقاتها، وذلك خلال مقطع فيديو قصير وعفوي عبر حسابها، «عايزين نعيد عليكم ونقولكم كل سنة وأنتوا طيبين.. عيد مبارك».

وتعتبر حنان ترك أم لـ 5 أبناء، إذ رزقت بنجليها الأكبر يوسف وآدم من زوجها خالد خطاب، وبعد ذلك رزقت بابنها الأوسط محمد من زيجة ثانية ولكنها لم تكشف عن الكثير من تفاصيلها في ذلك الوقت، ثم تزوجت رجل الأعمال محمود مالك الذي أنجبت منه ابنتيها الأصغر مريم ومنى وذلك بعد اعتزالها الفن.

أم لـ 5 أبناء.. تفاصيل على أبناء حنان ترك

رزقت حنان ترك بابنتها مريم البالغة الآن من العمر 10 سنوات، من زوجها محمود مالك في عام 2014، وبعدها بعامين رزقت بابنتها الأصغر منى التي تبلغ حوالي 8 سنوات، وتعيش حاليا برفقة أبنائها جميعا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تخفي تفاصيل حياتها مع ابنائها حتى بدأت مع عام 2022 تكشف العديد من التفاصيل والمواقف التي تجمعها بهم.

ونشرت حنان ترك عبر حسابها مقطاع فيديو للعديد من النشاطات التي تمارسها مع ابنتيها بدايةً من صناعة المخبوزات المنزلية، وحرصها على تعليمهما اللغة العربية، بالإضافة إلى المواقف اليومية الظريفة والاحتفال بأعياد ميلادهم وتخرجهم، وبجانب ذلك يجمع الأشقاء الخمسة علاقة وطيدة وهو ما يتضح في النمشورات التي يشاركونها عبر حساباتهم المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.