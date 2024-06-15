ولادة أول طفل على جبل عرفات اليوم.. ما هي جنسيته؟

وسط تواجد ضيوف الرحمن على جبل عرفات لأداء مناسك الحج، استقبل مستشفى جبل الرحمة بعرفات، أول حالة ولادة لحاجة باكستانية تبلغ من العمر 34 عامًا، وقدم الطاقم الطبي في المستشفى، الرعاية الطبية اللازمة للطفل ووالدته وهما يتمتعان بصحة جيدة.

أول حالة ولادة على جبل عرفات

وكشف الطبيب المسؤول عن حالة الرضيع، أنّه الأم أنجبت الطفل بعد 37 أسبوع حمل، وهو في حالة جيدة إذ يصل وزنه إلى 3 كيلوات و40 جرامًا وهو كامل النمو ومؤشراته الحيوية جيدة جدًا، كما أنّ الأم لا يوجد لديها أي سجل مرضى، وهذه هي الولادة الثالثة لها، وفقا لمقطع الفيديو الذي نشرته «قناة الإخبارية» السعودية.

مستشفى جبل الرحمة يستقبل أول حالة ولادة لحاجة باكستانية بعمر 34 عاما



عبر مراسل #الإخبارية خالد الربعي#يسر_وطمأنينة #الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/rOFigKh4HB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2024

التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو ولادة الطفل الباكستاني على جبل عرفات، وجاءت التعليقات كالتالي: «ما شاء الله اللهم بارك» وأيضًا «ربنا يحفظه وينبته نباتًا حسنًا»، وكذلك «الله يحفظه ويحفظ والدته».

ولادة حاجة أردنية على جبل عرفات في 2018

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلد فيها حاجة على جبل عرفات، ففي عام 2018، ولدت حاجة أردنية طفلها على جبل عرفات وأطلقت على المولودة اسم «وضح»، لتكون أول حالة ولادة في يوم عرفة بموسم حج 2018.