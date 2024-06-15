دعاء ليلة العاشر من ذي الحجة.. ردده ويأتيك الفرج

في العشر الأواخر من ذي الحجة، تتجلى في قلوب المسلمين مشاعر الإيمان والتقرب إلى الله، خاصة في ليلة العاشر، حيث يكون الدعاء في ذروته، وترتفع الأيدي تضرعًا ورجاءً في قبول الدعوات والمغفرة.

وتعد ليلة العاشر من ذي الحجة من الليالي المباركة التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء والتوبة، لما لها من فضل عظيم في الإسلام، وذلك يرغب الكثيرون في معرفة أفضل دعاء ليلة العاشر من ذي الحجة.

دعاء ليلة العاشر من ذي الحجة

وحول الحديث عن دعاء ليلة العاشر من ذي الحجة، تستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أفضل الأدعية التي من الممكن أن يناجي بها المسلم ربه على حسب ما أوضح الدكتور أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف والتي جاءت كالتالي:

اللهمّ اعف عما تأخّر من ذنوبنا وما تقدّم، فلا عفوّ وغافر لها إلّا أنت، ربنا اكتبنا مع من قُدّر لهم دخول جنّات النّعيم، وأن نحشر يا الله مع الشّهداء والصّدّيقين، آمين

ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منيبًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً

فوائد الدعاء في ليلة العاشر من ذي الحجة:

وبخصوص دعاء ليلة العاشر من ذي الحجة ، فإنه يجب على المسلم أن يتقرب إلى الله عزوجل في هذه الليلة المباركة ، ويجدد العهد مع الله على الطاعة والالتزام بدينه، ويجوز للمسلم أن يردد:

اللهمّ زيّن أيّامنا بالتّوبة والغفران وأكثر حسناتنا بالميزان وأجزنا جنّةً ذات أفنان، وثبّتنا بالتّقوى والإيمان يا كريم يا منّان ويا واسع الغفران

اللهمّ أنت الودود والحنّان والمنّان، اجعل عيدنا تملؤه الفرحة والسّرور، واقبل دعائنا فيه يا ربّ العالمين، اللهمّ لا تجعلنا ممّن قست قلوبهم، وعميت أبصارهم وبصائرهم

- اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف