مصري ولبناني وعراقي.. طرح 5 أغان جديدة للجمهور العربي في العيد

ينتظر الجمهور في الوطن العربي، مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية تزامنًا مع بدء الاحتفالات بعيد الأضحى، ويتسابق المطربون لطرح أغانيهم الجديدة للجمهور خلال فترة الأعياد، وفي الوقت ذاته، تشهد دور العرض السينمائية، طرح مجموعة مميزة من الأعمال الفنية.

عمرو دياب يطرح أغنية جديدة

البداية كانت مع الهضبة عمرو دياب، الذي طرح أغنية جديدة بعنوان «تتحبي» من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من طرح أغنية «الطعامة» التي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.

بهاء سلطان يعود بأغنية «ننزل فين»

وخلال الساعات المقبلة، سيطرح الفنان بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان «ننزل فين»، كما يطرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان «البضاعة».

وتتسع القائمة لتشمل الفنانة أصالة نصري، التي شوقت جمهورها لفيديو كليب أغنية «إنسان» من ألبومها الجديد «ثم أنا»، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، أما الفنانة اللبنانية نجوى كرم ستطرح خلال أيام العيد الأضحى، أغنية جديدة بعنوان «تعا نقعد».